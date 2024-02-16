На взлом самых популярных у россиян паролей хакеры тратят менее минуты

Российские пользователи чаще всего используют пароли в своих учетных записях, которые можно взломать за одну минуту. Об этом сообщают специалисты в области кибербезопасности.

Эксперты сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI проанализировали 200 млн учетных записей (пар электронная почта и пароль), попавших в открытый доступ из-за сливов информации в прошлом году. Из них лишь 44 млн оказались уникальными, то есть одна и та же пара логин/пароль присутствует в среднем в пяти разных утечках.

Самые популярные в России пароли остаются предельно простыми и легкими для взлома. Лидером 2023 года оказалась давно известная хакерам комбинация цифр от единицы до шести (123456). Следом идет пароль 123456789. Замыкает тройку наиболее используемых число – миллион (1000000).

В комбинациях на кириллице российские пользователи чаще всего предпочитают такие сочетания как «йцукен», «пароль» и «любовь».

По словам специалистов по защите данные, простые пароли, состоящие из строчных букв длиной менее 10 символов, взламываются за минуту. На подбор цифрового пароля у хакеров уйдет лишь несколько секунд.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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