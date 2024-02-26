Запрет на использование агродронов на юге России продлили на 2024 год

Министерство обороны продлило запрет на использование БПЛА для обработки сельхозугодий на юге России. В Минсельхозе не видят в этом проблемы, а сами аграрии считают, что ограничения скажутся на урожае и конечной стоимости продуктов.

Министерство обороны вновь запретило российским авиаторам использовать агродроны в этом году в зоне установленного временного режима закрытия неба на юге и в центральной части России, пишет РБК со ссылкой на источники. Под запрет попадают Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области.

Тем временем, эти зоны (кроме Кубани) являются участниками утвержденного правительством в сентябре 2023 года нового экспериментально-правового режима, созданного для тестирования дронов при выполнении авиационно-химических работ (АХР). Участники эксперимента, где небо не закрыто, – Татарстан, Алтайский край, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская и Ульяновская области.

Количество воздушных судов, которые аграрии могут использовать в полях, было ограничено с началом спецоперации на Украине. В 2022 году к полетам допустили только некоторые самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2. При этом большая часть авиахимработ выполнялась на других – сверхлегких – судах.

По данным Минсельхоза, представители органов управления АПК регионов и эксплуатанты авиатехники готовы в полном объеме провести работы в 2024 году. Процесс обработки сельхозугодий и сбора урожая пройдет в запланированные сроки, отметили в ведомстве.

Беспилотники уже несколько лет используются в рисосеющей отрасли. Дроны помогают в тех местах, где есть санитарные зоны, а также исключено применение авиации из-за ЛЭП. Использование БПЛА при посеве риса позволяет сократить семенной материал почти вдвое. И все это сказывается на стоимости конечного продукта – крупы на прилавках, рассказали в Национальном рисовом союзе.

В то же время запрет на использования беспилотников в 2024 году обусловлен в числе прочего усилением нагрузки на систему противовоздушной обороны. Добавить в зону ответственности ПВО еще какое-то количество беспилотников представляется совершенно неразумным.

В свою очередь эксплуатанты считают запрет на использование агродронов нелогичным. Беспилотники летают на сверхнизких высотах (5-7 метров) и находятся вне зоны полетов боевых БПЛА. Однако компании намерены соблюдать запрет и использовать беспилотники там, где это разрешено, – прежде всего в Татарстане и других областях Поволжья.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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