Telegram, Youtube, WhatsApp и Viber работают с перебоями

Пользователи интернета массово жалуются на сбои сервисов Telegram, Youtube, WhatsApp и Viber. Мессенджеры и видеохостинг либо не загружаются вовсе, либо отправляют сообщения крайне медленно. Причем это касается как web-версий, так и приложений для десктопа и мобильных устройств.

Пользователи отмечают, что некоторые мессенджеры работают при включенном VPN, однако это несет угрозу безопасности данных.

Проблемы с Telegram также фиксируются в США, Германии и других странах.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2024, РИА «Новый День»

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