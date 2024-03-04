Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Российский космонавт Александр Гребёнкин отправился к Международной космической станции (МКС) на многоразовом корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Как сообщает NASA, в состав экипажа также входят астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. В ходе экспедиции запланировано проведение более 200 научных экспериментов по подготовке человечества к длительному пребыванию в космосе.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 состоялся в 22:53 по местному времени (06:53 мск) из космического центра имени Кеннеди во Флориде. Старт переносили четыре раза, изначально отправка на МКС была запланирована на 22 февраля.

Участие российского космонавта стало возможным благодаря соглашению о перекрестных полетах, которое «Роскосмос» и NASA подписали в июле 2022 года. В рамках программы к МКС направят трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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