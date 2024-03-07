Российских цветочников предупредили о волне хакерских атак перед 8 Марта

Российский цветочный бизнес предупредили о риске кибератак в Международный женский день. Могут пострадать как интернет-магазины, так и их покупатели. Об этом пишет «Газета.Ru».

В прошлом году интенсивность DDoS-атак на интернет-магазины цветов 7 марта выросла на 19% по сравнению с неделей ранее. На следующий день активность хакеров выросла на 28%.

«В 2024 году в четверг 7 марта DDoS-атаки могут вырасти на 20-25% относительно четверга другой недели. В пятницу, 8 марта, произойдет пик хакерской активности, DDoS-атаки 8 марта могут вырасти на 30-35% относительно пятницы другой недели», – рассказал изданию CEO и сооснователь компании StormWall Рамиль Хантимиров.

По его словам, главными целями злоумышленников 7 и 8 марта станут небольшие интернет-магазины, у которых слабый уровень защиты от кибератак. «Из-за DDoS-атак могут быть недоступны сайты интернет-магазинов, могут быть проблемы с выбором и оплатой товаров в онлайн-магазинах, а также сложности с организацией доставки покупок. В результате этого ретейлеры могут испытывать финансовые и репутационные потери», – объяснил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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