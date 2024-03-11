Объем слитых персональных данных в России вырос на 60%

По итогам 2023 года в сеть попали 1,12 млрд персональных записей россиян, что почти на 60% превысило показатели 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков компании InfoWatch.

Всего из российских компаний в свободный доступ попало 95 крупных баз данных, что на 28% больше, чем в 2022 году. Большая часть утечек стала результатом хакерских атак. В среднем за один эпизод злоумышленники добавляют в публичный доступ примерно 1,7 млн записей.

«Если говорить о количестве инцидентов, то в 2023 году оно сократилось на 15% и составило 656 эпизодов. Однако это незначительное снижение с лихвой компенсировалось растущим ущербом, который организации получают от результативных утечек», – пояснил руководитель направления аналитики и спецпроектов экспертно-аналитического центра группы компаний InfoWatch Андрей Арсентьев.

С 2022 года российскую инфраструктуру регулярно атакуют хактивисты – злоумышленники, которыми движет не жажда наживы, а стремление скомпрометировать как можно больше данных по политическим мотивам. На фоне специальной военной операции количество таких атак постоянно растет, добавил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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