Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту приводнился во Флориде

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту успешно вернулся на Землю. Капсула приводнилась в Мексиканском заливе у берегов американского штата Флорида, сообщили в NASA.

Накануне МКС покинули четыре человека: космонавт «Роскосмоса» Костантин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурука.

Все парашюты у спускаемой капсулы корабля раскрылись вовремя, и аппарат мягко приводнился. В районе посадки дежурило судно Megan компании SpaceX, чтобы поднять капсулу из воды и через определенное время выпустить экипаж.

4 марта российский космонавт Александр Гребёнкин отправился к МКС на многоразовом корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Таллахасси, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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