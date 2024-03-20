Корпорации Google и Apple могут отключить все свои смартфоны в России

IT-гиганты Google и Apple имеют техническую возможность отключить все гаджеты российских пользователей. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства», – рассказал Кузьменко РИА «Новости».

Устройства Apple работают на более продвинутой системе, в случае отключения гаджет попросту превратится в «кирпич», все данные на нем будут потеряны. Владельцам смартфонов и планшетов на системе Android повезло больше, они смогут спасти информацию и вернуть устройство к жизни, но это потребует времени и крупных трат.

Впрочем, в Роскачестве сомневаются в том, что Apple и Google пойдут на крайние меры. На смартфонах не указано, для какой страны они произведены, а в лицензионном соглашении не прописаны подобные условия для блокировки. «Во-вторых, если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций», – пояснил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин допустил тот вариант, что при некотором сценарии американская компания Apple может отключить все iPhone на территории России, а Google – непрошитые телефоны на Android.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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