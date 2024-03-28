Мошенники продают подержанные смартфоны с вирусами

В России появился еще один способ мошенничества – преступники продают подержанные телефоны с установленным вредоносным ПО. Об этом сообщил ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков.

«На таких телефонах могут быть установлены вредоносные программы, которые перехватывают личные данные владельца и передают злоумышленникам. Они могут быть спрятаны под видом обычных приложений», – рассказал Шарков РИА «Новости». Эксперт рекомендовал при покупке сразу сбрасывать гаджет до заводских настроек.

Кроме того, купленные с рук устройства могут быть украдены и числиться в розыске. Также часто мошенники перепродают подделки – копии устройств известных брендов, которые внешне неотличимы от оригинала. «Часто мошенники покупают похожие по внешним характеристикам китайские модели и перепродают их в три раза дороже. Также вы можете столкнуться с недобросовестными продавцами, которые предлагают телефон с неисправными функциями по полной стоимости. Всегда включайте телефон и проверяйте его базовый функционал, если все же решили рискнуть и купить его с рук», – сказал Шарков.

Есть несколько способов обмануть покупателя непосредственно в момент совершения сделки. В одной из схем продавец отправляет фишинговую ссылку для оплаты. К тому же может быть попытка многократных списаний, когда после оплаты товара выдается ошибка и просьба повторить отправку средств.

Эксперт посоветовал внимательно изучить профиль продавца, его рейтинг, а также само объявление – есть ли ошибки в описании, какие фотографии смартфона приложены. При получении проверить телефон и убедиться, что в памяти нет скачанных файлов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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