Полицейские задержали хакеров за продажу в даркнете базы данных крупной IT-компании

Российские правоохранители задержали двоих подозреваемых, которые украли данные одной из крупнейших IT-компаний и попытались продать их в Сети. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили, что злоумышленники незаконно скопировали и распространили охраняемые законом сведения, составляющие коммерческую тайну. «Соучастники получили неправомерный доступ к базе организации, скопировали свыше 600 тысяч записей, содержащих персональные данные работников сервисной службы, а затем с целью продажи разместили их в теневом сегменте Интернета», – говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны в Ростове-на-Дону и Сочи. В ходе обысков были изъяты компьютерные системные блоки, внешние электронные носители информации, мобильные телефоны и сим-карты, а также другие улики.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну» и ч. 1 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». «В соответствии с ролью каждого фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавила Волк.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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