32 процента мирового трафика приходится на вредоносных ботов

32% всего интернет-трафика занимают вредоносные боты, автоматизированные системы, специализирующиеся на нанесении ущерба сайтам, мошенничестве, дезинформации или рассылке спам-сообщений по электронной почте. Об этом говорится в отчете Imperva Bad Bot компании Thales, в котором также подчеркивается, что трафик, исходящий от пользователей-людей, составляет только 50,4%. В то же время, благодаря искусственному интеллекту общее присутствие ботов (в том числе не вредоносных) достигло рекордного уровня в 2023 году, составив 49,6% мирового трафика.

«Боты – одна из наиболее распространенных и растущих угроз, с которыми сталкивается каждая отрасль», – сказал Нанхи Сингх, генеральный директор по безопасности приложений в Imperva, компании Thales Group.

«От простого веб-скрапинга до создания вредоносных учетных записей, спама и невозможности использования сетевых сервисов, – добавил он, – боты оказывают негативное влияние на организации, влияя на онлайн-сервисы и требуя крупных инвестиций в поддержку клиентов и инфраструктуру».

Кроме того, благодаря все более сложным моделям генеративного искусственного интеллекта, способным создавать достоверные тексты и контент, трафик, генерируемый ботами, постоянно растет, увеличившись на 2 процентных пункта по сравнению с 2022 годом, при этом большинство вредоносных ботов сконцентрированы в таких странах как Ирландия (71%) и Германии (67,5%). Это системы, способные моделировать поведение человека, обходить киберзащиту и даже наносить серьезный ущерб: особенно серьезная проблема в играх: 57,2% трафика генерируется ботами, за ними следуют розничные продажи (24%), путешествия (21%) и финансовые услуги (16%). «Автоматизированные боты скоро превзойдут процент интернет-трафика, исходящего от людей, изменив способы создания и защиты веб-сайтов и приложений», – добавил Сингх.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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