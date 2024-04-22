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Понедельник, 22 апреля 2024, 20:25 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

В Казахстане планируют ограничить доступ в TikTok

Фото: tiktok.com

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в понедельник, 22 апреля, заявила об изучении возможности ограничения доступа в соцсеть TikTok, – передают местные СМИ.

Сообщается, что Балаева сказала: «Я не говорю, что мы прямо сейчас запретим, но мы изучаем вопрос ограничения доступа в TikTok. Потому что, когда соседние и другие государства принимают такие меры, мы также изучаем их опыт. Нужно уже рассматривать вопрос ограничения доступа, потому что мы все в это вовлечены, дети смотрят, видят, слышат там матерные слова».

Астана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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