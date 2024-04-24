Четверть выпускников российских школ хотят стать айтишниками

В 2024 году четверть выпускников в России хотят стать IT-специалистами и выбирают соответствующие направления в вузах и колледжах. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob.

«Большинство одиннадцатиклассников, решивших поступить в вузы, хотят стать IT-специалистами (26%). В пятерку также вошли инженерные специальности (12%), прикладные науки (10%), профессии учителя (9%) и врача (7%)», – пишет РБК со ссылкой на исследование.

Примечательно, что IT-специальности популярны и среди тех школьников, которые продолжат получать образование в колледжах. Кроме того, 12% респондентов хотят стать учителем или воспитателем, а связать свою жизнь с медициной, получив профессию медсестры (медбрата) или фельдшера, – 11%.

Как ранее сообщали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в 2023 году число IТ-специалистов в отрасли увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек. При этом дефицит айтишников оценивается в 500-700 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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