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Четверг, 25 апреля 2024, 12:38 мск

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В России готовятся запретить массовые обзвоны

Минцифры готовит законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на конференции «Телеком Будущего».

«Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны», – сказал министр. «Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам», – пояснил он.

По словам Шадаева, Минцифры намерено «запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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