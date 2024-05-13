Microsoft вернула россиянам возможность обновлять ПО

Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для российских пользователей. Обновления доступны без использования VPN-сервисов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов в области программного обеспечения.

Президент ассоциации разработчиков ПО «Руссофт» Владимир Макаров связал действия американской корпорации с желанием сохранить российский рынок, который переходит на собственные IT-решения.

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», – отметил эксперт.

В феврале 2022 года после начала российской специальной военной операции на Украине Microsoft прекратила продажи своих продуктов Windows и Office, а также закрыла доступ к крупным обновлениям. В марте нынешнего года корпорация объявила о планах заблокировать работу своих сервисов российским организациям.

В то же время Microsoft не заблокировала облачные программные продукты для российских IT-компаний, несмотря на обещание сделать это после 20 марта. Эту информацию изданию подтвердили сразу несколько собеседников в отечественных компаниях.

«Microsoft исследует вопрос приостановления доступа к облачным продуктам, чтобы минимизировать излишние отключения», – сообщил вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов.

Как пояснил источник в одном из крупных ИТ-дистрибьюторов, компания не препятствует закупкам и активации новых лицензий, купленных в рамках параллельного импорта. От этого софта отказался только госсектор, а коммерческие предприятия продолжают пользоваться тем же Office и отказываться от него не планируют, пока его применение официально не запрещено, рассказал собеседник издания.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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