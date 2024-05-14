США сильно отстали от России в области радиоэлектронной борьбы

США отстают от потенциальных противников, в том числе России, в области радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет издание Defense One со ссылкой на бывших американских военных.

«Разрыв между тем, где должны быть Соединенные Штаты, и тем, где мы находимся, по моему мнению, продолжает увеличиваться не везде, но слишком во многих местах», – сказал Майк Нагата, генерал-лейтенант армии в отставке, который руководил специальными операциями на Ближнем Востоке, а сейчас является старшим вице-президентом CACI International.

В 2022 году Комиссия по национальной оборонной стратегии признала, что Соединенные Штаты «теряют свои преимущества в радиоэлектронной борьбе, препятствуя способности страны проводить военные операции против способных противников».

По словам других собеседников издания, которые ранее работали в РЭБ, Россия в этой области ушла «далеко вперед». Москва активно инвестирует в отрасль электромагнитных инноваций на протяжении десятилетий, в то время как США предпочитают использовать РЭБ для сбора разведданных на Ближнем Востоке.

Конфликт на Украине показал, насколько хороши современные российские средства РЭБ против американского оружия. Российские помехи снизили «коэффициент полезного действия» 155-мм артиллерии Excalibur с GPS-наведением с 70% до 6%. Беспилотники, бомбы малого диаметра и некоторые системы связи оказались столь же уязвимыми.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube