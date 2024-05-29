В России выросла доля киберпреступлений в общем объеме нарушений. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

«Удельный вес всех киберпреступлений в структуре преступности за год увеличился с 31,8% до 38,2%», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Половина всех киберпреступлений – факты дистанционного мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации – 121,8 тысячи за первые четыре месяца 2024 года.

В Генпрокуратуре отметили, что в то же время число краж с банковского счета сократилось – до 33,5 тысяч, что на 6% меньше, чем годом ранее.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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