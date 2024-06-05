Половина россиян признались в зависимости от гаджетов

В России растет число жителей, которые в той или иной мере зависимы от гаджетов и интернета. Каждый второй россиянин, считает, что у него есть симптомы такой зависимости, а больше трети регулярно практикуют «цифровой детокс».

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, 47% респондентов зависимы от электронных устройств, из них 15% уверенно заявили о своей цифровой зависимости, а 32% скорее согласны с этим.

«В то же время 53% утверждают, что не наблюдают у себя зависимости: 37% скорее убеждены в этом, еще 16% категорически отрицают наличие у себя каких-либо признаков», – говорится в исследовании.

39% опрошенных сообщили, что время от времени практикуют «цифровой детокс» – временный отказ от использования гаджетов и интернета. 11% сознательно отказываются от цифровых устройств на некоторое время каждый день, 10% делают это несколько раз в неделю, а 9% – несколько раз в месяц. Еще 7% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, а 2% – раз в несколько лет.

Из тех, кто никогда не расстается с гаджетами, многие воспринимают современные технологии как естественную среду обитания и не видят необходимости отказываться от них.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube