Мошенники обещают россиянам улучшить качество связи и угрожают отключить интернет

Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Они обещают улучшить качество сотовой связи, но, если абонент откажется выполнять их инструкции, угрожают отключить телефон и интернет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Злоумышленники представляются сотрудниками оператора и звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-то технических манипуляций для улучшения качества связи. Они утверждают, что идет замена оборудования на вышках сотовой связи, таким образом подгоняя пользователя быстро принимать решение.

Мошенники могут попросить абонента продиктовать им уникальный код или пароль, предположительно полученный от Госуслуг или от личного кабинета оператора связи. Если же жертва откажется выполнять инструкции, грозят отключением услуг связи или блокировкой доступа в интернет.

Эксперты по кибербезопасности рекомендуют использовать услуги антиспама и блокировки подозрительных номеров, избегать переходов по сомнительным ссылкам, а также не сообщать свои логины или пароли по телефону. Если абоненту звонит «представитель оператора», стоит положить трубку и самостоятельно набрать официальный номер обслуживающей компании.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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