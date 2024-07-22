Маск пообещал запустить массовое производство роботов в 2026 году

Tesla начнет массово собирать человекоподобных роботов в 2026 году, заявил основатель компании Илон Маск. В 2025-м производитель электромобилей намерен наладить сборку роботов для внутренних нужд.

«В следующем году у Tesla появятся действительно полезные человекоподобные роботы, их число для внутреннего использования Tesla будет небольшим. В 2026 году мы надеемся запустить массовое производство для других компаний», – написал Маск в своем блоге.

Илон Маск впервые заявил о планах создания человекоподобного робота в августе 2021 года. Tesla выпустила первое поколение своего робота Optimus в сентябре 2022 года. Уже в марте 2023-го Tesla опубликовала видео того, как их роботы-гуманоиды собирают третьего.

Остин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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