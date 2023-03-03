Tesla изобрела роботов, способных собирать себе подобных

Корпорация Tesla опубликовала ролик, в котором роботы-гуманоиды собирают третьего.

На кадрах два робота прикрепляют третьему андроиду руку и орудуют шуруповертом, а затем все трое ходят по помещению, разглядывая фотографию на стене.

Основатель компании Илон Маск прокомментировал, что это еще не уровень трюков паркура, но уже хороший результат. По всей видимости, это отсылка к рекламным роликам Boston Dynamics, в которых роботы демонстрируют чудеса эквилибристики, преодолевая различные препятствия.

Маск заявил, что управляет роботами искусственный интеллект, которым оснащены автомобили Tesla. «Это искусственный интеллект, который управляет автомобилем, а автомобиль – это робот на колесах. А это робот, который ходит ногами», – отметил бизнесмен.

По его мнению, через несколько лет робототехника может стать для Tesla приоритетным направлением, потеснив производство электромобилей. Серийное производство роботов стартует в этом году, стоимость одного экземпляра составит порядка 20 тысяч долларов.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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