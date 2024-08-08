Программы для ускорения YouTube крадут личные данные россиян

В рунете под видом «ускорителей» видеосервиса YouTube распространяются нелегальные программы, которые заражают компьютеры вирусами и крадут данные россиян. Об этом сообщили специализирующиеся на кибербезопасности компании.

«В августе резко выросло количество нелегальных приложений, которые обещают ускорение работы YouTube. Многие из таких инструментов изготовлены мошенниками и нацелены на обман людей с низкой компьютерной грамотностью», – пишут «Известия». Количество подобных программ оценивается на данный момент в десятки. Эксперты не исключают роста этого числа.

В настоящее время существует множество инструментов для обхода наложенных запретов. Среди них обычно выделяют VPN-сервисы, прокси-серверы, Tor браузеры, расширения для браузеров, сайты-зеркала и альтернативные платформы, инструменты обхода DPI. Все указанные методы несут в себе риски и угрозы конфиденциальности.

Используя такое ПО, злоумышленники могут анализировать данные пользователей – причем мошенники видят их в открытом виде, без шифрования, – а также встраивать рекламу в сетевой трафик. Кроме того, они могут получать полный доступ к информации в браузере (платежная, сохраненные пароли, cookies), а также к файлам на компьютере (конфиденциальные документы или личные фотографии).

Ранее оператор «Ростелеком» сообщил, что в работе оборудования, принадлежащего компании Google, зафиксированы технические проблемы. В результате неполадок возможны сбои при работе видеохостинга YouTube.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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