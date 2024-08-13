Новые подлодки могут вооружить двумя видами беспилотников

Новые подводные лодки могут вооружить двумя видами дронов. Об этом рассказал РИА «Новости» генеральный директор Центрального конструкторского бюро «Рубин» Игорь Вильнит.

Речь идет о неатомных субмаринах проекта 677 («Лада»), которые можно вооружить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) для ведения воздушной разведки и автономными необитаемыми подводными аппаратами (АНПА) с целью поиска подводных мин.

«Перечень задач, которые могут решаться авиационными или подводными беспилотниками, весьма широк и совсем не ограничивается задачами дрона-камикадзе. Эти авиационные или подводные беспилотники должны вписываться в габариты торпедного аппарата (либо как таковые, либо в специальном пусковом контейнере) – единственной пусковой установки подводной лодки, имеющей достаточно большой калибр», – сказал Вильнит.

Дроны должны подключаться к автоматизированной системе управления боевыми действиями подлодки, чтобы передавать им задание на миссию. «Есть и некоторые другие факторы, которые следует учесть, но препятствий к применению беспилотников с подводной лодки не существует», – заключил гендиректор ЦКБ «Рубин».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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