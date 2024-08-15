Мошенники стали чаще использовать дипфейки для хищения денег

В России растет популярность использования дипфейков мошенниками для обмана граждан. Об этом сообщает Центробанк РФ.

«В России злоумышленники для хищения денег стали чаще использовать новый инструмент обмана – дипфейк-технологии», – говорится в сообщении регулятора.

С помощью нейросети мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или соцсети. В коротком видеоролике виртуальный герой, голос которого иногда сложно отличить от голоса прототипа, рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет.

Аферисты могут подделать личность работодателя, сотрудника государственных органов, а также знаменитостей и известных людей в той сфере, в которой трудится потенциальная жертва.

«Не спешите переводить деньги! Обязательно сначала позвоните тому, от чьего имени поступило сообщение, и перепроверьте информацию», – рекомендовали в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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