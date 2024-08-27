Россияне стали меньше «сидеть» в YouTube

Среднее количество времени, которое россияне ежедневно проводят на видеохостинге YouTube, сократилось после введения ограничений по скорости доступа к этому ресурсу, следует из результатов исследования Mediascope, которое цитирует РБК.

До конца июля россияне в среднем пользовалось YouTube 50-52 минуты. В выборку включены все жители страны, даже те, кто заходит на видеохостинг редко или не пользуется им вовсе. С 29 июля этот показатель впервые за последние месяцы сократился до 49 минут, затем количество времени каждую неделю продолжало падать: до 43, 39 и 38 минут в день.

Среднесуточный охват в последний месяц также сократился: со стабильных 45-46 до 38-39% к середине августа.

Напомним, в конце июля стало известно о предстоящей «деградации» доступа к YouTube на территории России. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости загрузки видеохостинга на стационарных компьютерах до 70%. По факту это затронуло также мобильные приложения при использовании Wi-Fi.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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