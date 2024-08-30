NASA анонсировало полет уроженца Курской области на МКС

Российский космонавт, уроженец Курской области Александр Горбунов войдёт в состав экипажа Crew-9, который в сентябре отправится на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Астронавт NASA Ник Хейг и космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов стартуют не ранее вторника, 24 сентября, в рамках миссии агентства SpaceX Crew-9 на Международную космическую станцию», – говорится в сообщении NASA.

Предполагается, что Хейг и Горбунов станут членами экипажа 72-й экспедиции на борту МКС.

Как уточняется, это будет первый полет Горбунова в космос и на станцию. Он родился в Железногорске (Курская область, Россия).

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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