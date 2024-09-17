Российский аналог Starlink обойдется в 445 млрд рублей

Спутниковая группировка для обеспечения широкополосного доступа в интернет может появиться в России уже в 2027 году. На реализацию проекта уйдет 445 млрд рублей.

«Перед нашей страной стоит задача создания своей низкоорбитальной спутниковой группировки доступа в интернет. Все знают про Starlink. У нас стоит задача в 2027 году уже сформировать костяк нашей группировки, которая обеспечит быстрый и дешевый интернет, возможность подключаться к нему на территории всей страны, в том числе на движущихся объектах – поездах, самолетах», – сообщил министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Два успешных тестовых запуска показали, что создание системы идет в соответствии с планами. «Сверхсложная амбициозная задача технологическая. Но есть уверенность, что мы ее успешно решим», – заключил глава Минцифры.

С 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников. К 2035 году в космосе будет более 900 низкоорбитальных собственных спутников.

Такая система обойдется в 445 млрд рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на предварительную редакцию проекта. Государство может выделить 116 млрд рублей. Кроме того, в предварительной версии федерального проекта говорится, что строительство спутниковой группировки будет финансироваться и из внебюджетных источников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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