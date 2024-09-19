Вызов безопасности каждого – беспрецедентный: политолог о взрывах гаджетов в Ливане

Серия взрывов пейджеров, раций и других технических устройств в Ливане – событие, которое по потенциалу последствий выходит далеко за пределы конфликта между Израилем и «Хезболлой». Вызов брошен физической безопасности практически каждого человека на планете. Такое мнение высказал политолог Глеб Кузнецов в своем телеграм-канале «Глебсмит».

1. Мы окружены литиевыми аккумуляторами. Телефон, планшет, электрические авто – от «Этоэлектробус» до гольфкара, на котором ездит Трамп, медоборудование, приборы VR, фотоаппараты и камеры. Нобелевский комитет, давший технологии накопления энергии через уникальные свойства лития премию по химии лет пять назад сформулировал это так: «Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни с тех пор, как впервые появились на рынке в 1991 году. Они заложили основу беспроводного общества, свободного от ископаемого топлива, и приносят человечеству величайшую пользу».

2. Некие люди (весьма понятные, впрочем) произвели реплику литиевого аккумулятора, которая а) выглядит как он; б) обладает всеми его функциями (заряжает устройство, держит заряд, заряжается сама; в) проходит поверхностные меры безопасности (визуал, рамка, сканер, прочее такого же рода, используемое повсеместно от аэропорта до, скажем, входа в иранское посольство в Бейруте); г) взрывается по команде, нанося серьезный ущерб.

3. Причем в промышленных масштабах. Не просто устройство для разовой акции (такого было много: от тех же моссадовских ликвидаций через мобильный телефон до убийства талибами Ахмад-шаха Масуда ручной телекамерой с взрывчаткой), а устройства-реплики большой партией, произведенные на промышленных предприятиях и установленные в коммерческие устройства, предназначенные для неопределенного круга лиц. Технологию испытали на системе («определенном круге лиц», пусть и со случайными расширениями вроде детей), сильно озабоченной своей безопасностью. Испытания увенчались полным успехом.

4. «Ковидное соотношение» погибших и пострадавших (20 человек на 4000) связано с тем, что количество взрывчатки коррелирует с размером аккумулятора. Очевидно, что в батарею планшета, ноутбука или премиального телефона типа «лопата» можно поместить больше взрывчатки (с полным сохранением визуальных, функциональных и рентгеновских свойств равно аккумулятора и устройства), чем в батарею пейджера. Соответственно, и ущерб от приведения устройства в действие будет больше, чем оторванные яйца или ослепшие глаза. Наиболее рискованной сферой для инноваций этого рода неизбежно станет гражданская авиация, которая необратимо изменится после первого применения их на практике.

5. Есть вещи, которые не делаются не потому, что их сделать нельзя технически, а потому что не надо их делать. Смысл терактов 11 сентября, которые поминали на прошлой неделе, был не в том, что самолеты разбились или здания упали, а в том, что неленивые креативные люди объединили эти достаточно стандартные события единым замыслом и организационным контуром. И это поменяло примерно все.

6. Необратимый переход. Опыт промышленного изготовления плохо уловимых обычными средствами контроля взрывных устройств и размещение их в носимых предметах массового пользования можно сравнить с переходом от «зараженных корью одеял» к современному биологическому оружию. Инновации, промышленность, масштабируемые и массовизируемые технологии пришли туда, где было кустарное производство и мелкое частное предпринимательство. Завод стал делать то, что делали долго, индивидуально и дорого люди типа технаря Кью для Джеймса Бонда. Счастья человечеству в целом (и безопасности Ближнему Востоку в частности) это не добавит.

7. Мы – цивилизация литиевых накопителей энергии и т.н. цивилизованный человек значительно более зависим от них, чем «пребывающий в феодализме ближневосточный террорист». Вызов даже не абстрактной глобальной безопасности, а отдельной физической безопасности каждого брошен беспрецедентный. Уверен, сегодня в сотнях лабораториях (официальных и подпольных), офисах и бункерах всего мира вертят в руках литиевые аккумуляторы и приборы, для которых они предназначены, и смотрят на них совершенно другими глазами. Оценивать, кто тут хорошие, кто плохие, кто «защищается», кто «нападает», в чем «военный смысл», а в чем «политический» – бессмысленно. Произошедшее сильно по потенциалу последствий выходит за пределы ближневосточного конфликта.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в результате волны взрывов портативных раций и других технических устройств в Ливане погибли, как минимум, 9 человек, еще более 300 получили ранения. Под ударом оказались средства связи членов движения «Хезболла», лидеры которого, как и власти Ливана, 17 сентября обвинили Израиль в акте агрессии после массовых взрывов пейджеров, когда погибли 12 человек, в том числе двое детей, и 2800 – получили ранения.

Москва, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube