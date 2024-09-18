«Новая фаза» войны: в результате массовых взрывов в Ливане погибли 9 человек, более 300 ранены

В результате сегодняшней волны взрывов портативных раций и других технических устройств в Ливане погибли, как минимум, 9 человек, ещё более 300 получили ранения. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Под ударом оказались средства связи членов движения «Хезболла», лидеры которого, как и власти Ливана, накануне обвинили Израиль в акте агрессии после вчерашних массовых взрывов пейджеров, когда погибли 12 человек, в том числе двое детей, и 2800 – получили ранения.

Сегодня на этом фоне в арабской прессе появились сообщения, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила перебросить одно из своих подразделений из сектора Газа на границу с Ливаном. При этом почти одновременно израильский министр обороны Йоав Галлант сделал заявление, из которого следует, что началась «новая фаза» в военных действиях.

В частности, Галлант сказал, что центр тяжести войны перемещается на север. «Мы перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север... Я считаю, что мы находимся на пороге новой фазы этой войны», – уточнил он.

В западной прессе высказывается мнение, что это заявление стало явным признанием израильским официальным лицом того, что силы безопасности Израиля стояли за массовыми взрывами портативных устройств связи в Ливане.

Бейрут, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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