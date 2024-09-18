В Ливане число жертв детонации пейджеров выросло до 12 человек

Минздрав Ливана уточнил статистику по инциденту с детонацией пейджеров. Погибли по меньшей мере 12 человек, в их числе двое детей, передает телеканал «Аль-Джазира».

Министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад привел новые данные во время пресс-конференции в Бейруте. Среди погибших оказались четыре медработника, девочка 8 лет и мальчик 11 лет. Число пострадавших почти достигло 2800 человек. 300 раненых находятся в критическом состоянии. Абиад подчеркнул, что многие из владельцев пейджеров были мирными гражданами.

Каждая больница приняла от 70 до 100 пациентов после атаки. Теперь перед министерством стоит задача оперативно пополнить запасы медикаментов и топлива, чтобы учреждения могли продолжать оказывать помощь.

Детонация около 3000 пейджеров в Ливане произошла накануне. Ливанские спецслужбы выяснили, что в каждом устройстве находилось до трех граммов взрывчатки, которую не смогли обнаружить никакие проверки безопасности.

По сообщениям израильских и американских источников, взрывы пейджеров в Ливане произошли раньше, чем изначально планировалось. Ливан обвинил в них Израиль. Многие страны выразили возмущение в связи с произошедшим. Иран прямо обвинил Израиль в «массовых убийствах». Тель-Авив пока воздерживается от комментариев.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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