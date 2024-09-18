«Пейджерная атака» на Ливан была совершена раньше срока

По сообщениям израильских и американских источников, взрывы пейджеров в Ливане произошли раньше, чем изначально планировалось.

Инсайдеры в силовых структура поясняют – взрывы должны были стать первым шагом в «полномасштабном» наступлении Израиля на «Хезболлу». Однако атака была перенесена на более ранний срок после того, как в последние дни Израиль начал беспокоиться о том, что «Хезболла» узнала об этом плане.

По словам нескольких источников в сфере безопасности, взрыв с использованием «пейджерной бомбы», в результате которого вчера в Ливане и Сирии пострадали около 2800 членов «Хезболлы» и мирных жителей, а девять человек погибли, был организован израильской разведкой «Моссад» и Армией обороны Израиля.

Ранее в этом году ливанская группировка заказала тысячи пейджеров для связи после того, как ее лидер Хасан Насралла заявил, что смартфоны будут более уязвимы для кибератак со стороны израильских сил.

По словам нескольких источников в сфере безопасности, на которые ссылается Reuters, израильским военным и сотрудникам разведки удалось получить доступ к 5000 пейджеров, произведенных в Будапеште компанией BAC Consulting KFT, «на производственном уровне» и вставить в них небольшое количество взрывчатых веществ за несколько месяцев до их импорта в Ливан.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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