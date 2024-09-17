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Вторник, 17 сентября 2024, 20:10 мск

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В Ливане сдетонировали сотни пейджеров: несколько человек погибли, более 2 тысяч ранены

В Ливане в результате детонации пейджеров, которые использовали для связи члены движения «Хезболла», пострадали более двух тысяч человек, в том числе посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, передают международные СМИ.

Сообщается, что волна подрывов продолжалась около часа в пригородах Бейрута и в южных районах Ливана. В больницы поступает большое количество людей с различными травмами.

Согласно последним предварительным данным, которые приводит CNN, погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе ребенок. Ранения получили 2800 человек.

В «Хезболле» считают, что за серией взрывов стоит Израиль.

Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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