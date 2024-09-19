«Ну как так, Илон?»: Маск отключил кибертрак Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Cybertruck Tesla, который ему был подарен американским бизнесменом Илоном Маском, перестал работать. «Ну как так, Илон? Разве так делается?» – заявил Кадыров.

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает. Вы наверняка помните его подарок – Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня», – рассказал Кадыров в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал главы Чечни

О полученном подарке Илона Маска – Tesla Cybertruck – Кадыров сообщал в середине августа. Глава Чечни отмечал, что это маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды, и пообещал отправить ее в зону военной операции на Украине.

Грозный, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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