Миф о полной неподконтрольности разрушен: Дуров публично заявил о готовности раскрывать данные пользователей Telegram

Администрация сервиса Telegram готова раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. Об этом говорится в сообщении основателя мессенджера Павла Дурова.

Бизнесмен пояснил, что злоумышленники использовали поиск в Telegram для продажи незаконных товаров, но за последние несколько недель команда модераторов сделала поиск в мессенджере намного безопаснее, а весь подобный контент больше не доступен.

«Если вам все же удалось найти что-то небезопасное или незаконное в поиске Telegram, сообщите нам об этом через @SearchReport», – отмечается в сообщении.

Напомним, Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Через несколько дней его отпустили под залог в 5 млн евро, но при этом бизнесмену запрещено покидать территорию Франции. Сообщалось, что Telegram привлек внимание французских следователей после того как не отвечал на запросы с просьбой установить личности киберпреступников, в том числе, по делам о детской порнографии.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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