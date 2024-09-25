Осенью россиян ожидает крупная волна мошеннических атак

Этой осенью эксперты ожидают резкого увеличения активности мошенников, которые попытаются обмануть россиян с использованием технологии дипфейк. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии прогнозируют крупную волну мошеннических атак с использованием технологии «дипфейк». По их прогнозам, пик атак придется уже на эту осень», – говорится в сообщении.

На активность мошенников влияют несколько факторов технологического и политического характера. Во-первых, программы, при помощи которых формируется дипфейк, стали достаточно простыми в использовании, поэтому нет нужды в долгом обучении сотрудников колл-центров.

«Во-вторых, украинский режим оказался в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, а поступления от мошенничества – это и хорошая денежная «подпитка», и возможность поддержать моральный настрой собственного населения за счет неприятностей россиян», – поясняют эксперты.

По прогнозам специалистов, мошенники перейдут в своих схемах со статусных и медийных персон на простых россиян. Стоит ожидать, что в скором времени гражданам по видеосвязи будут звонить их «непосредственные руководители» или «близкие родственники» с просьбой перевести деньги или дать доступ к Госуслугам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube