Почти половина всех преступлений в России совершается в киберпространстве

В России резко подскочило количество киберпреступлений. Об этом глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, за последние пять лет количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, увеличилось более чем вдвое, а ущерб от них превысил 116 млрд рублей.

Доля киберпреступлений в общем массиве составляет порядка 40%. «То есть каждое второе преступление, а по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60%», – сказал Колокольцев на заседании Общественного совета при МВД России.

От действий киберпреступников страдают физические и юридические лица, в том числе государственные структуры, наносится «существенный вред экономике и имущественным правам граждан».

При этом устранение причин и условий, которые способствуют киберпреступности, находится в больше степени в компетенции других ведомств, регуляторов, операторов связи, банков и интернет-провайдеров. «МВД России, со своей стороны, принимает непосредственное участие в совершенствовании законодательства, регламентирующего использование информационных технологий», – сказал министр.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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