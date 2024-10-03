Российская электроника оказалась зависима от импорта конденсаторов и резисторов

Производство электроники в России зависит не только от иностранных процессоров, но и от импортных пассивных электронных компонентов (ПЭК). Отечественные радиодетали в десятки раз дороже, менее качественны, а их поставки нестабильны. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на игроков рынка.

Производители российской электроники вынуждены закупать за рубежом конденсаторы, резисторы и многое другое, что используются в составе любых радиоэлектронных устройств. По отдельным типам доля иностранных ПЭК в составе произведенных в России устройств для гражданского рынка составляет 99%.

В АНО «Консорциум «Пассивные электронные компоненты» (входят российские разработчики и производители радиоэлектроники) сообщили, что отечественная продукция оказывается в десять и более раз дороже импортной, в первую очередь китайской, что делает ее полностью неконкурентоспособной.

По словам экспертов, ПЭК российского производства дороже иностранных из-за размера партий. Они выпускаются не миллионами единиц, как за рубежом, а небольшими партиями. Влияет на стоимость и высокий процент брака, и то, что материалы для производства все равно импортируются.

К тому же при производстве российских ПЭК используют устаревшие технологии, поставщики не освоили всю необходимую номенклатуру, а кроме того, остаются проблемы со сроками и стабильностью поставок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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