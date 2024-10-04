В 2024 году в космос запустили более 800 аппаратов под контролем российских военных

В 2024 году в России в космос были запущены более 800 аппаратов под контролем военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2024 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки провели более 3000 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1800 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 800 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 1100 космических объектов», – говорится в сообщении.

Система оповещения и оперативное принятие решений позволили не допустить столкновений космических аппаратов российской орбитальной группировки с другими космическими объектами.

Кроме того, дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск выполнили свыше 120 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.

Тем временем, активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова. Это позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений, добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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