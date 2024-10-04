Администрация Telegram объяснила сбои в работе мессенджера обострением на Ближнем Востоке

Сбои в Telegram связаны с обострением обстановке на Ближнем Востоке. Об этом заявила администрация мессенджера.
«В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, особенно в Израиле, Ливане и Иране, Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. За последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и затруднениями с доступом к медиафайлам», – говорится сообщении Telegram.
В администрации мессенджера заверили, что сейчас «все проблемы полностью решены».
Москва, Светлана Антонова
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