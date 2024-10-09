В МВД предупредили о кибермошенничестве под видом медицинских файлов

Кибермошенники под видом медицинских файлов начали распространять среди россиян программное обеспечение для дальнейшего шпионажа и получения персональных данных. Об этом предупредила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Так, на устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ – некая выписка из амбулаторной карты. Параллельно идет скрытая установка загрузчика, а затем и агента шпионажа, который дает хакерам возможность удаленно выполнять команды на устройстве пользователя и выгружать необходимые им данные.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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