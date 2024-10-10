«Росатом» формирует ледокольную флотилию для работы на восточном участке Севморпути. Об этом рассказал экспертный портал «Медиапалуба» со ссылкой на руководителя проекта дирекции Севморпути госкорпорации Сергея Чемко. Он выступил с докладом на пленарной сессии в рамках выставки-конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа OMR 2024.

Всего к 2030 году госкорпорация планируется расширить ледокольную группировку в восточном секторе до 17 судов. В их числе четыре неатомных ледокола мощностью 40 МВт, которые нужно построить; а также ледокол Росморречфлота, переданный для контейнерных перевозок.

Как пояснил спикер, новые неатомные ледоколы будут обеспечивать проводку вблизи крупных терминалов в устье реки Енисей, в Карском море. Это освободит более мощные ледоколы и даст возможность направить их в восточный сектор Арктики для реализации круглогодичной навигации.

Для этих же целей на Дальнем Востоке строится ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер». Кроме того, сейчас «Росатом» ожидает сдачи четырех ледоколов проекта 22220, которые строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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