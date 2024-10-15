Мишустин поручил проработать вопрос производства плавучих электростанций на внутренний рынок и на экспорт

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о государственной поддержке производства и поставок на экспорт плавучих электростанций. Просьбу об этом озвучил глава Росатома Алексей Лихачев, сообщает издание «Энергетика и промышленность России».

«Давайте подумаем, что мы можем сделать», – сказал Мишустин во время осмотра выставки «Сделано в России».

По словам Лихачева, на плавучие станции не распространяется ни одна из мер господдержки экспортеров, так как фактически экспортным товаром является не сам плавучий энергоблок, а электроэнергия, которую он вырабатывает.

Глава Росатома также отметил, что востребованность у эксклюзивного продукта большая, цена гораздо ниже, чем у больших наземных блоков.

Напомним, что специалисты НИУ «МЭИ» разработали новый тип электрического генератора для ветряных электростанций, отличительной чертой которого является тесная связь с магнитным преобразователем скорости вращения. Ученым также удалось уменьшить массогабаритные показатели генератора и увеличить эффективность его работы. Такие генераторы в персперктиве планируется использовать на крайнем севере, в том числе на Ямале.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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