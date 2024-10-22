Обломки иностранного спутника угрожают «выключить» все космические аппараты на геостационарной орбите

Роскосмос зафиксировал более 80 обломков разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e, которые являются потенциальной угрозой для всех действующих космических аппаратов, включая российскую орбитальную группировку, в геостационарной области космического пространства.

Как говорится в сообщении Роскосмоса, анализ траекторий движения образовавшихся фрагментов показывает, что разрушение спутника, произошедшее по расчётам российских специалистов 19 октября 2024 года, носило одномоментный и высокоэнергетический характер.

«На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e можно сделать вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих космических аппаратов, включая орбитальную группировку Госкорпорации «Роскосмос», в геостационарной области космического пространства», – говорится в сообщении российской госкорпорации.

В настоящее время осуществляется сбор координатной информации с целью выявления новых фрагментов разрушения спутника.

Геостационарный телекоммуникационный космический аппарат Intelsat-33e, принадлежащий спутниковому оператору Intelsat, был запущен 25 августа 2016 года ракетой-носителем Ariane-5 из Гвианского космического центра. Он использовался для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Африке, Среднем Востоке, Азии и Австралии.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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