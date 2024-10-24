От работы над ядром Linux отстранили 11 связанных с Россией сотрудников

Одиннадцать IT-специалистов, отстранили от работы над ядром операционной системы Linux. Отмечается, что эти сотрудники были связаны с российскими компаниями или использовали российские почтовые сервисы.

Главный разработчик Грег Кроа-Хартман удалил из списка работающих над ядром специалистов 11 человек, а также кратко описал их вклад в проект. Среди них были сотрудники МГУ, SberDevices (создает гаджеты и «умную» технику для Сбербанка), «Открытой мобильной платформы» (разрабатывает мобильную ОС «Аврора»), компании NetUp (предоставляет решения и услуги для провайдеров связи), а также Metrotek – производителя контрольно-измерительных приборов, телеком-оборудования и электроники, передает РБК.

Создатель Linux Линус Торвальд назвал причины сокращения «совершенно ясными». Он напомнил об антироссийских санкциях, согласно которым американские компании и физлица не могут оказывать IT-консалтинговые услуги и услуги по проектированию, а также услуги IT-поддержки или облачные услуги для соответствующего ПО российским организациям и гражданам.

«Что касается того, чтобы прислать мне исправление – пожалуйста, пораскиньте, как вы это называете, мозгами. Я финн. Неужели вы думали, что я буду поддерживать российскую агрессию?» – заявил Торвальд.

Ранее разработчик решений в области обработки документов и распознавания текста ABBYY уволил сотрудников, релоцированных в европейские офисы из России и Белоруссии. В компании это объяснили «глобальной трансформацией».

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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