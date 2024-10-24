До конца года на Госуслугах появится искусственный интеллект

До конца текущего года Минцифры планирует запустить на Госуслугах бета-версию консультанта, работающего на отечественной технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил на пленарном заседании форума «Инфотех-2024» министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

По его словам, ведомство видит огромный потенциал использования ИИ в процессе предоставления госуслуг. Прежде всего, возможность дать быстрый и точечный ответ на любой вопрос, связанный с получением услуги, сообщают Ведомости».

«Мы с начала года тестируем российские модели и проводим закрытые тестирования, и я рад сказать, что мы в конце года откроем бета-версию», – уточнил Шадаев.

Министр добавил, что во время тестирования были отмечены высокие результаты того, как искусственный интеллект может быстро помочь пользователю в ответах на вопросы. Сейчас также внедряется технология ИИ для борьбы с мошенничеством. Искусственный интеллект выявляет аномальные паттерны поведения пользователей и помогает сокращать неприятные инциденты.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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