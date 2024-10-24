В 2024 году затраты госорганов на подключение VPN выросли почти в семь раз

В 2024 году затраты российских государственных органов на подключение VPN выросли почти в семь раз. По словам экспертов, рост расходов связан с увеличением количества DDoS-атак и возросшей необходимостью шифровать трафик.

«Закупки госорганами подключений VPN по 44-ФЗ за девять месяцев 2024 года составили 14,1 млрд руб., увеличившись на 683% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Контур. Закупки». Количество тендеров выросло на 20%, до 490.

Операторы связи сообщили, что в последние пару лет действительно наблюдается значительный рост потребителей услуги, а также фиксируется кратный рост передачи данных по защищенным каналам VPN. Крупный бизнес и госзаказчики стали чаще обращать внимание на безопасность IT-инфраструктуры.

Это связано с увеличением количества DDoS-атак, попыток хищения персональных данных и уничтожения ценной информации в последние два года. Госкомпании и госорганы могут использовать технологию VPN для обеспечения безопасности своей внутренней сети, а шифрование трафика защищает данные от перехвата злоумышленниками.

VPN – технология, позволяющая объединять удаленные друг от друга устройства в одну частную сеть, организации настраивают VPN для соединения компьютеров, телефонов, банкоматов и т. п., находящихся в разных местах или регионах. VPN также часто позиционируется как способ обхода блокировок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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