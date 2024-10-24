Китай готовится отправить первого туриста в космос

Китайская компания объявила о продаже двух билетов для космических туристов. Суборбитальный полет обойдется в 1,5 тысячи юаней (около 20 млн рублей).

Компания Deep Blue Aerospace разработала и испытала многоразовую ракету для полетов в космос. Предположительно, первые космические туристы смогут отправиться в путешествие уже в 2027 году.

В настоящее время в продаже только два билета, но в будущем компания намерена обеспечить регулярный турпоток в космос.

В прошлом месяце американская SpaceX впервые в истории отправила в космос туристов. Во время миссии непрофессиональные астронавты даже вышли в открытое космическое пространство.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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