В России резко вырос серый рынок смартфонов

В России растет рынок незаконно импортированных гаджетов. По словам ритейлеров, каждый третий смартфон в РФ ввезен по серым схемам. Покупатели могут получить подделку, не работающий телефон без гарантии или заблокированный на российской территории.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) отметили рост числа дел об административных правонарушениях, возбужденных таможенными органами по фактам неправомерных поставок смартфонов в РФ, пишут «Известия».

«За 10 месяцев 2024 года количество дел, предметом правонарушения по которым являлись смартфоны, выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 70%, а с аналогичным периодом 2022 года – более чем в шесть раз», – рассказали в ФТС.

Дорогостоящие гаджеты пытаются провезти без уплаты налогов и пошлин как большими партиями, так и под видом товаров для личного пользования. В отношении таких устройств организовывается проведение экспертиз, по результатам которых устанавливается, является ли товар оригинальным или обладает признаками контрафактности. После этого принимается решение о привлечении граждан к установленной законом ответственности. Также таможенники отслеживают международные почтовые отправления, как отдельный канал незаконного ввоза электроники, добавили в ФТС.

Игроки российского рынка электроники оценивают долю серого товара в 30%. «С 2022 года крупные партии техники и электроники завозятся по-прежнему официально дистрибьюторами c полным оформлением и оплатой НДС. А доля частных ввозов без уплаты НДС выросла до 30% объема рынка», – отметил один из собеседников издания.

Приобретение товаров у серых продавцов чревато отсутствием гарантии качества, отсутствием инструкции на русском языке, риском приобретения неисправной или сломанной техники, говорят эксперты. В лучшем случае покупателям приходится рассчитывать на честность торговых точек, в худшем – заниматься решением возникающих проблем с техникой самостоятельно.

От подобных поставок страдает не только государство и крупные ритейлеры, соблюдающие все требования законодательства, но и конечный потребитель, который может получить смартфон с блокировкой или отсутствием части заявленных функций. Такие товары могут быть не только неисправны или выйти из строя, но даже быть опасны для потребителя – взорваться, загореться, закоротить.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube