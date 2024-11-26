Роботорука: СМИ узнали о новом проекте Neuralink

Американская Neuralink работает над обновлением для мозгового импланта, которое позволит парализованным людям управлять роботизированной рукой. Компания начала тестирование технологии, узнало агентство Bloomberg.
В компании назвали новую инициативу первым шагом к физической свободе для людей, которые не могут двигаться. Тестовая часть проекта называется Convoy.
Компания Neuralink рассказала о вживлении мозгового импланта двум пациентам. Первый показал хороший результат, научившись играть в шахматы на компьютере.
Нью-Йорк, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»