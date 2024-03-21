Парализованный пациент с вживленным в мозг чипом научился играть в шахматы

Пациент, получивший мозговой имплант Neuralink, научился играть в шахматы на компьютере. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсетях.

29-летнего Нолана Арбо парализовало в результате несчастного случая восемь лет назад. В январе 2024 года мужчине вживили в мозг чип. С тех пор он научился управлять курсором на экране силой мысли, а затем начал осваивать и другую деятельность. В частности, он смог играть в Civilization VI на протяжении восьми часов, а затем провел партию в онлайн-шахматах.

Сам Арбо доволен прогрессом, установка импланта изменила его жизнь. Однако, по его словам, чип не идеален, пациент столкнулся с некоторыми сложностями. «Я не хочу, чтобы люди думали, что это конец пути, впереди еще много работы», – сказал он.

Компания по производству мозговых имплантатов Neuralink получила разрешение на испытаниях на людях весной 2023 года. Запрос несколько раз отклоняли из-за недостаточной уверенности в том, что процедура безопасна.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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